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WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057

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10.11.2026 01:44:30

Trex: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings conference call, held on Nov. 4, 2026, Trex (NYSE:TREX) announced record net sales driven by market share gains over traditional wood decking. The manufacturer is leveraging expanded distribution relationships and new manufacturing capacity to capture consumer demand across price points. Three key takeaways from management stand out for long-term investors.

Net sales increased 26% year over year to $360 million, driven primarily by higher shipment volumes. While initial inventory load-in with new distribution partners provided a temporary tailwind, underlying consumer demand grew at more than double the estimated rate of the overall decking category.

Trex is ramping up production at its new Little Rock, Arkansas plant six months ahead of schedule. The facility places production closer to high-growth Sunbelt markets, where traditional wood still accounts for a large share of outdoor decking projects.

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