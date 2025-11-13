Trident Lifeline legte Quartalsergebnis vor

Trident Lifeline hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 4,27 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Trident Lifeline noch ein Gewinn pro Aktie von 2,69 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 313,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 102,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trident Lifeline einen Umsatz von 154,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at