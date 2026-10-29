TriMas Aktie
WKN DE: A0MSDG / ISIN: US8962152091
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29.10.2026 13:32:07
TriMas Corp. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - TriMas Corp. (TRS) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $19.36 million, or $0.53 per share. This compares with $9.30 million, or $0.23 per share, last year.
Excluding items, TriMas Corp. reported adjusted earnings of $18.11 million or $0.50 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.7% to $178.74 million from $166.02 million last year.
TriMas Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.36 Mln. vs. $9.30 Mln. last year. -EPS: $0.53 vs. $0.23 last year. -Revenue: $178.74 Mln vs. $166.02 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.60 To $ 1.70 Full year revenue guidance: 4 % To 6 %
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