Trinet Group Aktie
WKN: 929937 / ISIN: US8962881079
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30.04.2026 14:00:09
TRINET GROUP INC Bottom Line Advances In Q1
(RTTNews) - TRINET GROUP INC (TNET) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $89 million, or $1.90 per share. This compares with $85 million, or $1.71 per share, last year.
Excluding items, TRINET GROUP INC reported adjusted earnings of $116 million or $2.48 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 5.1% to $1.226 billion from $1.292 billion last year.
TRINET GROUP INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $89 Mln. vs. $85 Mln. last year. -EPS: $1.90 vs. $1.71 last year. -Revenue: $1.226 Bln vs. $1.292 Bln last year.
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