NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.12.2025 03:13:58
Trump gives Nvidia green light to sell advanced AI chips to China
Nvidia had been at the centre of a geopolitical tug-of-war between the US and China in recent months.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
