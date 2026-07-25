Fines Aktie

Fines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005

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26.07.2026 00:47:20

Trump threatens EU with tariff probe over Google, tech fines

US President Donald Trump has said he will initiate a tariff investigation against the EU in response to fines against US tech companies. He cited the latest case that Google lost on Thursday, as well as others.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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