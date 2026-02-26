26.02.2026 06:31:29

TTW: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TTW hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 THB je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TTW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,820 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,700 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,24 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 5,10 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:19 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen