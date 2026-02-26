TTW: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TTW hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 THB je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TTW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,820 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,700 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,24 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 5,10 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at