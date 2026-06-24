WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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24.06.2026 11:00:58
U.S. World Cup Cities Are on a Counterdrone Spending Spree
FEMA has given cities and states $250 million to protect the World Cup from airborne threats. That equipment will remain in place after the tournament.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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