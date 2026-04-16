U.S. Bancorp Aktie
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048
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16.04.2026 13:27:45
U.S. Bancorp Q1 Earnings Up
(RTTNews) - U.S. Bancorp (USB), on Thursday reported higher net income in the first quarter of 2026 compared with the previous year.
For the first quarter, net income attributable to the company increased to $1.95 billion from $1.71 billion in the previous year.
Earnings per share were $1.18 versus $1.03 last year.
Interest income increased to $7.84 billion from $7.52 billion in the previous year.
Non-interest income jumped to $3 billion from $2.84 billion in the previous year.
Loans increased to $393.56 billion from $379.03 billion last year.
Deposits surged to $515.12 billion from $506.53 billion in the previous year.
In the pre-market trading, U.S. Bancorp is 0.92% higher at $56.90 on the New York Stock Exchange.
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