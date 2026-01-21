Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
21.01.2026 11:03:36
Uber Faces Growing Pressure Over Sexual Assault Record
From the ballot box in California to the halls of Congress and Wall Street, several new initiatives would require more oversight of how the company protects its passengers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
