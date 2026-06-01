Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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01.06.2026 13:40:12
Uber faces Prosus challenge in Delivery Hero pursuit
Investment group held talks with other shareholders in bid to strengthen bargaining position over takeoverWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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