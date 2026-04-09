FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Zahlen des Essenslieferdienstes für 2025 hob Silvia Cuneo ihre Schätzung für den Umsatz an, senkte sie aber für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Das erste Quartal 2026 dürfte gleichwohl zeigen, dass sich Delivery Hero auf Kurs befinde zu den Jahreszielen, hieß es in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16,23 €
|
Abst. Kursziel*:
23,23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,00%
|
Analyst Name::
Silvia Cuneo
|
KGV*:
-
Analysen zu Delivery Hero
|09:33
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
