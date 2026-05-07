Delivery Hero Aktie

20,24EUR -0,29EUR -1,41%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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07.05.2026 12:35:37

Delivery Hero Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenslieferdienst habe im ersten Quartal dank einer Wachstumsbeschleunigung ermutigend abgeschnitten und Hoffnungen geschürt, dass die Profitabilität 2026 am oberen Ende der Zielspanne liegen könnte, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Priorität habe weiter die strategische Neuaufstellung. Das beibehaltene Anlagevotum begründete Naizer mit nun ausbalancierten Chancen und Risiken der Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20,37 € 		Abst. Kursziel*:
-1,82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,19%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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