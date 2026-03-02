Delivery Hero Aktie

02.03.2026 10:15:38

Delivery Hero Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenslieferant bewege sich zwischen Reinvestitionen und strategischen Verkäufen, schrieb Silvia Cuneo am Freitag nach ersten Signalen für 2026./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,19 € 		Abst. Kursziel*:
15,42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,35%
Analyst Name::
Silvia Cuneo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

