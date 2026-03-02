Delivery Hero Aktie
|18,37EUR
|-1,22EUR
|-6,23%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
02.03.2026 10:15:38
Delivery Hero Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenslieferant bewege sich zwischen Reinvestitionen und strategischen Verkäufen, schrieb Silvia Cuneo am Freitag nach ersten Signalen für 2026./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,19 €
|
Abst. Kursziel*:
15,42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,35%
|
Analyst Name::
Silvia Cuneo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|18,34
|-6,38%
