Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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12.08.2026 17:56:44
Uber (UBER) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, Aug. 5, 2026 at 8:00 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Uber
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12.08.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
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10.08.26
|Uber-Aktie steigt: Juristischer Vorstoß bei Fahrdiensten - Mindestpreise im Blick (dpa-AFX)
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10.08.26
|Klagen gegen Mindestpreise für Uber und Co. in München (dpa-AFX)
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06.08.26
|Uber-Aktie steigt leicht: London-Lizenz sichert Uber Vorsprung im Robotaxi-Rennen (dpa-AFX)
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06.08.26
|Studie: Taxibranche muss sich für digitale Angebote öffnen (dpa-AFX)
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05.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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05.08.26
|Uber pledges $10bn to win robotaxi race (Financial Times)
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05.08.26
|Ausblick: Uber zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Uber
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