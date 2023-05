Übernahme im KI-Bereich: Infineon kauft Imagimob - Infineon-Aktie höher

Die Infineon Technologies AG kauft das in Stockholm ansässige Startup Imagimob AB.

Mit dieser Übernahme baue Infineon seine Position als Anbieter von Machine-Learning-Lösungen aus und ergänzt sein Angebot an Künstlicher Intelligenz (KI), teilte der Chiphersteller mit. Imagimob bietet eine End-to-End-Toolchain für maschinelles Lernen an. Diese ist äußerst flexibel. Infineon das Startup vollständig, nannte jedoch keinen Kaufpreis.

Infineon-Aktie: Credit Suisse senkt Infineon-Ziel auf 50,10 Euro - 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum ersten Quartal von 53,10 auf 50,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Adithya Metuku unterstellte in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine geringere Profitabilität des Halbleiterherstellers Infineon . Daraus resultierten niedrigere Ergebnisschätzungen für die Jahre 2023 und 2024. Große Themen wie die Dekarbonisierung sowie die Elektrifizierung und Automation spielten dem Unternehmen aber unverändert in die Karten.

Die Infineon-Aktie gewinnt im Handel in Frankfurt 1,96 Prozent auf 34,27 Euro.

