Ueki: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ueki hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 92,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ueki 62,80 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,03 Prozent auf 15,31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at