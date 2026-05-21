Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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22.05.2026 01:01:06
UK consumer confidence rises despite political turmoil
Labour’s election results piled pressure on Starmer but failed to dent households’ mood in MayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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