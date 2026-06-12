Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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12.06.2026 12:01:11
UK economy contracts as Iran war impact felt
The economy shrank slightly in April as the Iran war began to have an impact on businesses, official data shows.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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