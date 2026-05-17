Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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17.05.2026 13:15:20
Ukrainian drones hit Russia in massive overnight attack
Ukraine has launched almost 600 drones at Russia in one of its largest overnight attacks amid Moscow's invasion. The region around the Russian capital was one of those targeted.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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