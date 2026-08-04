UL Solution a Aktie
WKN DE: A3EX9W / ISIN: US9037311076
|
04.08.2026 14:59:33
UL Solutions Inc. Q2 Income Rises
(RTTNews) - UL Solutions Inc. (ULS) released a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $246 million, or $1.21 per share. This compares with $91 million, or $0.45 per share, last year.
Excluding items, UL Solutions Inc. reported adjusted earnings of $129 million or $0.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.2% to $816 million from $776 million last year.
UL Solutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $246 Mln. vs. $91 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $0.45 last year. -Revenue: $816 Mln vs. $776 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UL Solutions Inc Registered Shs -A-
|
03.08.26
|Ausblick: UL Solutions A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: UL Solutions A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: UL Solutions A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: UL Solutions A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu UL Solutions Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UL Solutions Inc Registered Shs -A-
|79,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt mit Gewinnen -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.