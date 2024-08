Umsatzenttäuschung bei PDD Holdings-Aktie: Temu-Mutter mit Kurssturz

• PDD Holdings verfehlt Umsatzerwartungen• Gewinn gestiegen• Co-CEO sieht Unternehmen vor vielen Herausforderungen

Temu-Mutter PDD Holdings verfehlt Umsatzerwartungen

PDD Holdings hat am Montag die Marktschätzungen für den Umsatz für das zweite Quartal verfehlt. Trotz einer Steigerung von 86 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 97,06 Milliarden Yuan bleib das Unternehmen hinter der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 100 Milliarden Yuan zurück.

Die Vertriebs- und Marketingkosten des Unternehmens stiegen im abgelaufenen Jahresviertel um 48 Prozent, was vor allem auf die gestiegenen Ausgaben für Verkaufsförderungs- und Werbeaktivitäten zurückzuführen sei. Die allgemeinen und Verwaltungskosten haben sich im zweiten Quartal, hauptsächlich aufgrund des Anstiegs personalbezogener Ausgaben, mehr als verdreifacht und beliefen sich auf 1,84 Milliarden Yuan.

Der Betriebsgewinn lag bei 32,56 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 156 Prozent gegenüber 12,72 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum entspricht. Der den Stammaktionären zuzurechnende Nettogewinn belief sich auf 32,01 Milliarden Yuan - eine Steigerung um 144 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

PDD ist bereit, Rückgang der Rentabilität in Kauf zu nehmen

Lei Chen, Vorsitzender und Co-Chief Executive Officer von PDD Holdings sieht das Unternehmen trotz solider Fortschritte, die in den vergangenen Quartalen erzielt worden seien, vor vielen Herausforderungen, wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt. "Wir werden stark in das Vertrauen und die Sicherheit der Plattform investieren, hochwertige Händler unterstützen und das Händler-Ökosystem kontinuierlich verbessern", so Chen. Dafür sei das Unternehmen auch bereit "kurzfristige Opfer und einen möglichen Rückgang der Rentabilität in Kauf zu nehmen."

Auch Jun Liu, Vizepräsidentin für Finanzen von PDD Holdings, warnt: "Im vergangenen Quartal verlangsamte sich unsere Umsatzwachstumsrate im Vergleich zum Vorquartal. Mit Blick auf die Zukunft wird das Umsatzwachstum aufgrund der Intensivierung des Wettbewerbs und externer Herausforderungen unweigerlich unter Druck geraten" und ergänzt "Die Rentabilität wird im weiteren Verlauf wahrscheinlich ebenfalls beeinträchtigt werden da wir weiterhin entschlossen investieren."

PDD Holding-Aktie mit Kursrutsch

Bei den Anlegern kommen die Zahlen nicht gut an: Die an der US-Techbörse NASDAQ notierten ADRs der PDD Holding verlieren am Montag zeitweise 26,00 Prozent auf 103,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at