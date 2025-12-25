WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
25.12.2025 12:03:21
Under-fire FIFA announces $60 World Cup tickets, for the few
The good news? FIFA responded to outrage at the most expensive World Cup ever with discount tickets comparable to the cost of a normal game for "loyal fans." The bad news? It's for a tiny share of the tickets.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!