Unity Software Aktie

Unity Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 13:40:00

Unity Software Inc. Q4 Loss Declines

(RTTNews) - Unity Software Inc. (U) released Loss for fourth quarter of -$89.963 million

The company's earnings totaled -$89.963 million, or -$0.21 per share. This compares with -$122.727 million, or -$0.30 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.1% to $503.089 million from $457.099 million last year.

Unity Software Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$89.963 Mln. vs. -$122.727 Mln. last year. -EPS: -$0.21 vs. -$0.30 last year. -Revenue: $503.089 Mln vs. $457.099 Mln last year.

For the fourth quarter, excluding items, the company posted earnings of $0.24 per share, higher than $0.20 per share in the same period last year.

Looking ahead, for the first quarter, the software company expects a rise in earnings and revenue.

For the first quarter of fiscal 2026, Unity expects adjusted EBITDA of $105 million to $110 million, on revenue of $480 million to $490 million.

For the first quarter of fiscal 2025, the company had posted adjusted EBITDA of $84 million, on revenue of $435 million.

U was down by 23.75% at $22.13 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Unity Software Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Unity Software Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Unity Software Inc Registered Shs 17,50 -28,22% Unity Software Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen