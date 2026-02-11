Unity Software-Aktie nach enttäuschendem Ausblick auf Talfahrt

Unity Software konnte mit seinen Ergebnissen für das vierte Quartal 2025 die Erwartungen zwar übertreffen, verschreckte Anleger jedoch mit einer schwachen Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

• Quartalszahlen für Q4 2025 übertreffen Analystenschätzungen bei Umsatz und Ergebnis• Prognose für das erste Quartal 2026 liegt deutlich unter den Konsenserwartungen des Marktes• Massive Kursreaktion an der NYSE

Starke operative Leistung im vierten Quartal durch KI-Sparte

Das in San Francisco ansässige Unternehmen Unity Software legte für das vierte Quartal 2025 Zahlen vor, die auf den ersten Blick ein Ende der Durststrecke signalisierten. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 503 Millionen US-Dollar, womit die durchschnittliche Analystenschätzung von 492,8 Millionen US-Dollar geschlagen wurde. Besonders hervorzuheben ist die Performance des Segments "Grow Solutions", das einen Umsatz von 338 Millionen US-Dollar erzielte. Laut der offiziellen Pressemitteilung des Unternehmens wurde dieses Wachstum maßgeblich durch das KI-gestützte Werbetool Unity Vector getrieben, welches mittlerweile 56 Prozent des Segmentumsatzes ausmacht.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Adjusted EPS) belief sich auf 0,24 US-Dollar und lag damit ebenfalls über der Konsensprognose von 0,21 US-Dollar. Unity-CEO Matt Bromberg kommentierte die Ergebnisse dahingehend, dass die Resultate des vierten Quartals das obere Ende der eigenen Prognosespanne komfortabel überschritten hätten. Bromberg betonte in der Aussendung, dass die Einführung von Unity 6 so schnell wie nie zuvor verlaufe und das Ziel, die essenzielle Infrastruktur für interaktive Unterhaltung zu werden, klar im Fokus stehe. Dennoch verzeichnete das Unternehmen nach GAAP-Standard weiterhin einen Nettoverlust von 89 Millionen US-Dollar, was 0,21 US-Dollar je Aktie entspricht.

Wachstumsdelle im Ausblick sorgt für schlechte Stimmung

Trotz der positiven Rückschau auf das abgelaufene Jahr löste der Ausblick auf das erste Quartal 2026 eine Schockwelle unter den Anlegern aus. Die Konzernführung prognostiziert für das Startquartal lediglich einen Umsatz zwischen 480 Millionen US-Dollar und 490 Millionen US-Dollar. Marktbeobachter hatten hier im Mittel mit 494 Millionen US-Dollar gerechnet, was die Sorge vor einer Wachstumsverlangsamung schürte. Das Unternehmen gab in seinem Finanzbericht an, dass man im Bereich "Grow" lediglich mit einem stagnierenden Umsatz auf sequenzieller Basis im Vergleich zum Vorquartal rechne.

Auch bei der Profitabilität bleibt Unity hinter den Erwartungen zurück. Das bereinigte EBITDA wird für das erste Quartal 2026 in einer Spanne von 105 Millionen US-Dollar bis 110 Millionen US-Dollar erwartet, während der Markt-Konsens bei 112 Millionen US-Dollar lag. Analysten werteten diese Prognose laut Seeking Alpha als Zeichen dafür, dass die Stabilisierung des Geschäftsmodells nach den Turbulenzen des Vorjahres langsamer voranschreitet als erhofft. Insbesondere der Konkurrenzdruck durch Mitbewerber wie AppLovin belastet die Stimmung im Sektor der Werbetechnologie für Spieleentwickler zusätzlich.

Marktreaktion: Unity Software-Aktie im freien Fall

Die Reaktion an den Finanzmärkten fällt drastisch aus, da die Börse bekanntlich die Zukunft handelt und nicht die Vergangenheit. In einem schwachen Marktumfeld für Softwaretitel geriet die Unity Software-Aktie unter massiven Verkaufsdruck und gibt im NYSE-Handel am Mittwoch zeitweise um 29,78 Prozent auf 20,41 US-Dollar nach. Dieser Abverkauf unterstreicht die Sensibilität der Investoren gegenüber dem zukünftigen Wachstumspfad in einem Umfeld, in dem Profitabilität und verlässliche Prognosen oberste Priorität haben.

Händler sprachen laut Seeking Alpha von einer "Entzauberung", da die Hoffnung auf eine schnelle Trendwende durch den vorsichtigen Ausblick gedämpft wurde. Während die Kerntechnologie mit Unity 6 und dem Vector-Tool laut Managementberichten an Akzeptanz gewinnt, spiegelt sich dies noch nicht in der von Analysten geforderten Dynamik der Umsatzprognosen wider. Für das Gesamtjahr 2025 meldete Unity einen Umsatz von 1,85 Milliarden US-Dollar, was einem moderaten Zuwachs von lediglich zwei Prozent entspricht, während der Jahresverlust bei 401,5 Millionen US-Dollar lag - eine Verbesserung gegenüber den 664,3 Millionen US-Dollar Defizit im Jahr 2024, die scheinbar jedoch nicht ausreichte, um das Vertrauen der Aktionäre nachhaltig zu sichern.

Redaktion finanzen.at