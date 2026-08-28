28.08.2026 08:58:40

UPDATE/TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. August

(NEU: EU/Länderrating Frankreich (Fitch)

===

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August

Verbraucherpreise ohne Nahrung

PROGNOSE: +1,7% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vj

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli

Importpreise

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,1% gg Vj

zuvor: -0,7% gg Vm/+6,1% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August

PROGNOSE: +2,4% gg Vj

zuvor: +2,1% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +2,7% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vj

08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August

HVPI

PROGNOSE: +4,4% gg Vj

zuvor: +3,9% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: +6.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 97,5

zuvor: 97,2

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -5,8

zuvor: -6,1

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -15,5

Vorabschätzung: -15,5

zuvor: -15,9

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August

*** 14:30 CA/BIP 2Q

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August

PROGNOSE: 58,0

zuvor: 57,6

*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, Keynote bei geldpolitischem Symposium in

Jackson Hole

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

PROGNOSE: 51,0

1. Umfrage: 51,0

zuvor: 55,2

18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem

Symposium in Jackson Hole

- *** EU/Länderrating Frankreich (Fitch)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/kla/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 02:59 ET (06:59 GMT)

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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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