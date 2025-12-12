Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
12.12.2025 17:45:00
Updated data for Lilly's Inluriyo™ (imlunestrant) reinforce efficacy results as monotherapy and in combination with Verzenio® (abemaciclib) in ER+, HER2- advanced breast cancer
As monotherapy, imlunestrant demonstrated an 11.4-month numeric improvement in median OS versus endocrine therapy in patients with ESR1-mutated disease In all patients, the imlunestrant plus abemaciclib combination achieved a median PFS of 10.9 months, demonstrated a favorable OS trend, and
