Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 17:45:00

Updated data for Lilly's Inluriyo™ (imlunestrant) reinforce efficacy results as monotherapy and in combination with Verzenio® (abemaciclib) in ER+, HER2- advanced breast cancer

As monotherapy, imlunestrant demonstrated an 11.4-month numeric improvement in median OS versus endocrine therapy in patients with ESR1 -mutated disease In all patients, the imlunestrant plus abemaciclib combination achieved a median PFS of 10.9 months, demonstrated a favorable OS trend, andWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eli Lillymehr Nachrichten