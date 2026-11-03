Upwork Aktie
WKN DE: A2N5QE / ISIN: US91688F1049
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03.11.2026 16:35:40
Upwork Posts Q3 Beat, AI Likely To Pressure Growth Through 2027
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Nachrichten zu Upwork Inc
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01.11.26
|Ausblick: Upwork informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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09.08.26
|Ausblick: Upwork stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: Upwork gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Upwork gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Upwork Inc
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Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.