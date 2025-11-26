Urban Outfitters Aktie

Urban Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888903 / ISIN: US9170471026

Starke Bilanz 26.11.2025 13:34:51

Urban Outfitters-Aktie zündet Kursrakete: Anleger feiern starke Quartalszahlen

Urban Outfitters hat für das dritte Quartal 2025 starke Quartalszahlen vorgelegt - besser als erwartet und mit Rekorden auf mehreren Ebenen.

• Urban Outfitters mit Rekordumsatz
• Auch Gewinn mit neuem Bestwert
• Analysten mehrheitlich optimistisch

Die Aktie von Urban Outfitters legt vorbörslich an der NASDAQ eine Rally aufs Parkett. Zeitweise beträgt das Plus 15,78 Prozent - die Aktie notiert bei 79,09 US-Dollar.

Starke Zahlen beflügeln

Dabei ist es insbesondere ein starker Geschäftsbericht, der die Titel antreibt. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, kletterten die Erlöse im dritten Quartal auf 1,53 Milliarden US-Dollar und lagen somit um 12,3 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Damit erreichte das Unternehmen einen neuen Umsatzrekord.

Parallel dazu stieg der Gewinn pro Aktie auf 1,28 US-Dollar und lag damit rund 9 Cent über der Erwartung von 1,19 US-Dollar. Der Nettogewinn für das am 31. Oktober 2025 geendete Quartal erreichte bei 116,4 Millionen US-Dollar ebenfalls den höchsten Stand aller Zeiten. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch beim Blick auf die kumulierten Zahlen seit Geschäftsjahresstart: Der Nettogewinn für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 erreichte ebenfalls einen Rekordwert von 368,7 Millionen US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag bei 4,01 US-Dollar.

"Wir freuen uns, Rekordumsätze, -gewinne und -ergebnisse je Aktie für das Quartal bekanntgeben zu können", wird Richard A. Hayne, CEO des Unternehmens, im Rahmen der Berichtsvorlage zitiert. "Die im letzten Quartal beobachteten Trends haben sich mit einem breiten Wachstum der vergleichbaren Umsätze und starken Ergebnissen in den Segmenten Einzelhandel, Abonnement und Großhandel fortgesetzt. Diese Ergebnisse unterstreichen die Stärke unseres diversifizierten Geschäftsmodells, das es uns ermöglicht, weiterhin Marktanteile zu gewinnen und nachhaltiges langfristiges Wachstum zu erzielen", so Hayne weiter.

Wachstum über alle Marken hinweg

Ein Blick auf die Markenlandschaft zeigt, dass nahezu alle Kernmarken des Konzerns gewachsen sind: Das Retail-Segment verzeichnete ein flächenbereinigtes Wachstum von 8,0 Prozent, wobei sowohl der Online- als auch der stationäre Handel positive Impulse lieferten. Besonders stark war das Wachstum den Angaben zufolge beim Mietkonzept Nuuly - der Nettoumsatz stieg um fast 49 Prozent, was auf eine Zunahme der aktiven Abonnenten um rund 42,2 Prozent zurückgeführt wurde.

Analysten mehrheitlich optimistisch

Die Aktie von Urban Outfitters wird von Analysten mehrheitlich positiv bewertet. Auf TipRanks haben fünf Experten den Anteilsschein unter Beobachtung und vergeben allesamt ein "Buy"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 81,20 US-Dollar. Damit hätte der Anteilsschein - selbst nachdem Kurssprung vom Mittwoch - noch Luft nach oben.

Redaktion finanzen.at

