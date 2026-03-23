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Faraday Future Intelligent Electri a Aktie

Faraday Future Intelligent Electri a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJLD / ISIN: US3073595056

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23.03.2026 12:38:00

US-Börsenaufsicht SEC stellt Ermittlung gegen Faraday Future ein

Wegen falscher oder irreführender Angaben hatte die SEC den Elektroautohersteller Faraday Future im Visier. Die Börsenaufsicht hat die Ermittlungen eingestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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