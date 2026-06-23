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WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000

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24.06.2026 01:39:22

US curbs Anthropic AI access, raising global concerns

The Trump administration has restricted foreign access to Anthropic's latest AI models over security fears, forcing a global shutdown. Could the row hurt the Claude-maker's IPO plans and set a far-reaching precedent?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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