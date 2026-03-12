Meyer Burger Technology Aktie
WKN DE: A40H1E / ISIN: CH1357065999
|
12.03.2026 16:12:39
US-Firma übernimmt Solar-Technik von Meyer Burger
SAN FRANCISCO/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (dpa-AFX) - Rund ein halbes Jahr nach dem Aus des insolventen Solarmodulherstellers Meyer Burger (Meyer Burger Technology) hat ein US-Unternehmen Technik und Anlagen übernommen und so die Hoffnung auf eine Rückkehr der Solarzellenproduktion in Sachsen und Sachsen-Anhalt genährt. Wie das Unternehmen Swift Solar mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley mitteilte, wurden Produktionsanlagen und "geistiges Eigentum" übernommen. Dadurch werde die in den USA angesiedelte Forschung mit europäischer Expertise in der Herstellung hocheffizienter Silizium-Solarzellen zusammengeführt.
Ziel: Westliche Produktion und weniger Abhängigkeit von Asien
Wie es konkret mit den früheren Produktions- und Entwicklungsstandorten in Bitterfeld und Hohenstein-Ernstthal weitergeht, teilte das Unternehmen zunächst nicht mit. Swift Solar erklärte nur, man wolle eine westliche Produktionsbasis für neue Solartechnologie aufbauen.
Die Herstellung von Solarzellen bleibe der zentrale Engpass in der globalen Lieferkette der Solarindustrie, teilte das Unternehmen mit. Die Produktion hocheffizienter Zellen beschränke sich bislang vor allem auf Asien. Mit der Übernahme verschaffe sich das Unternehmen Zugang zu entsprechender Fertigungstechnologie.
Meyer Burger war letzter großer europäischer Hersteller
Das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger mit seinen Standorten im sächsischen Hohenstein-Ernstthal und Bitterfeld in Sachsen-Anhalt galt als der letzte große europäische Solarhersteller. Im vergangenen Herbst wurde der Betrieb an den Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt eingestellt. Das Inventar wurde versteigert. Rund 600 Mitarbeiter in Deutschland mussten gehen. In den USA verloren etwa 300 Beschäftigte ihre Jobs./sus/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
|
12.03.26
|US-Firma übernimmt Solar-Technik von Meyer Burger (dpa-AFX)
|
13.10.25
|Meyer Burger verlässt die Börse: Handel stoppt im Januar - Aktie sinkt zweistellig (dpa-AFX)
|
03.10.25
|Solarworld-Gründer kauft Markenrechte seiner einstigen Firma (dpa-AFX)
|
17.09.25
|Meyer Burger-Aktie: Keine Chance auf Rettung (dpa-AFX)
|
17.09.25
|Meyer Burger: 600 Beschäftigten in Deutschland gekündigt (Spiegel Online)
|
17.09.25
|Nachlassstundung für Schweizer Gesellschaften der Meyer Burger Gruppe veröffentlicht (EQS Group)
|
17.09.25
|Debt moratorium for Swiss companies of the Meyer Burger Group published (EQS Group)