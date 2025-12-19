Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 23:14:18

US stocks: Nasdaq rallies again while yen falls despite BOJ rate hike

RESURGENT artificial intelligence shares lifted the Nasdaq on Friday for a second straight session while the yen retreated despite a Bank of...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nasdaq Incmehr Nachrichten