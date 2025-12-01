V2X Bags $425 Mln Contract To Upgrade F-16 Cockpits

(RTTNews) - V2X, Inc. (VVX), an aerospace and defense company, Monday announced that it has secured a 10-year contract of $425 million to modernize and upgrade cockpit displays for the U.S. Air Force F-16 fleet.

Under the indefinite-delivery, indefinite-quantity contract, V2X will provide center display units full kits, line-replaceable units, shop-replaceable units, and related support hardware for the combat jet.

As per the company, this is the largest award they have received for the F-16 CDU program and the work will be performed at V2X's facility in Indianapolis, Indiana, and is expected to be completed by September 2035.

"By upgrading the F-16 cockpit display at a significantly lower cost than full replacement, we are strengthening the digital backbone of the aircraft and enhancing operational effectiveness for decades to come.", commented Jeremy Wensinger, Chief Executive Officer at V2X.

In pre-market activity, VVX shares were trading at $55.29, up 0.80% on the New York Stock Exchange.