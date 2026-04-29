Vale Aktie

Vale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RN7M / ISIN: US91912E1055

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29.04.2026 05:34:24

Vale Q1 Net Income Rises

(RTTNews) - Vale (VALE) reported first quarter net income attributable to shareholders of $1.89 billion, up 36% from a year ago. Earnings per share was $0.44 compared to $0.33. Adjusted EBITDA was $3.83 billion, up 23%.

Proforma net income attributable to shareholders was $1.89 billion, an increase of 29% from prior year. Proforma EBITDA was $3.89 billion, up 21%.

First quarter net operating revenue was $9.26 billion, an increase of 14% from prior year.

At last close, Vale shares were trading at $16.91, down 0.94%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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