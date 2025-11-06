Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|
06.11.2025 07:49:32
Valiant: Gewinn steigt auch im dritten Quartal
Die Bank Valiant bleibt auf Wachstumskurs: Nach neun Monaten erzielt sie einen höheren Konzerngewinn trotz leicht rückläufigem Betriebsertrag. Besonders die Erträge aus dem Kommissionsgeschäft stützen das Resultat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
