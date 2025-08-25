Valneva Aktie
WKN DE: A0MVJZ / ISIN: FR0004056851
|Unter Druck
|
25.08.2025 09:57:39
Valneva-Aktie verliert nach FDA-Aussetzung der Impfstoff-Zulassung massiv
Zu Beginn brachen sie um mehr als ein Viertel ein und wurden vorübergehend vom Handel ausgesetzt.
Der Kurseinbruch zehrte mehr als die Hälfte der Gewinne seit Ende Juli auf. In dieser Zeit hatte sich der Wert der Valneva-Aktien zeitweise mehr als verdoppelt. Robuste Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr hatten im August angetrieben.
Zuletzt fielen Valneva mit einem Minus von fast 25 Prozent auf 3,80 Euro zurück auf den Stand vor zwei Wochen. Die US-Arzneibehörde hatte in den USA die Lizenz für einen Valneva-Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus mit sofortiger Wirkung gestoppt. Valneva unterliegt damit einem Import- und Verkaufsverbot des Impfstoffs in den Vereinigten Staaten.
/ajx/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
PARIS (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com,Valneva,Valneva SE
