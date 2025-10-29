Erste Schätzungen: Valneva zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Valneva wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,140 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Valneva noch -0,070 EUR je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,58 Prozent auf 41,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Valneva noch 45,8 Millionen EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,512 EUR je Aktie, gegenüber -0,080 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 179,8 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 169,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at