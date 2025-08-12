Valneva Aktie
WKN DE: A0MVJZ / ISIN: FR0004056851
|Ausblick bestätigt
|
12.08.2025 14:07:00
Valneva-Aktie gewinnt: Deutliches Umsatzwachstum im Halbjahr
Im Vorjahreszeitraum hatte ein einmaliger Erlös aus dem Verkauf eines "Priority Review Vouchers" (PRV) das Ergebnis stark beeinflusst. Ein PRV ist ein von der US-Arzneimittelbehörde FDA vergebenes handelbares Recht, mit dem ein Unternehmen die Prüfzeit für einen Arzneimittel- oder Impfstoffzulassungsantrag verkürzen kann.
Mehr Umsatz mit Reiseimpstoffen
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im ersten Halbjahr bei minus 6,0 Mio. Euro nach plus 56,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Operativ profitierte Valneva von höheren Verkäufen seiner Reiseimpfstoffe Ixiaro, Dukoral und Ixchiq. Die liquiden Mittel lagen Ende Juni bei 161,3 Mio. Euro.
Für das Gesamtjahr erwartet Valneva weiterhin einen Produktumsatz zwischen 170 und 180 Mio. Euro und einen Gesamtumsatz von 180 bis 190 Mio. Euro. Das kommerzielle Geschäft soll dabei einen positiven Cashflow erzielen.An der Euronext Paris klettert die Valneva-Aktie zeitweise um 5,47 Prozent auf 3,78 Euro.
