Valneva Aktie

Valneva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVJZ / ISIN: FR0004056851

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Ausblick bestätigt 12.08.2025 14:07:00

Valneva-Aktie gewinnt: Deutliches Umsatzwachstum im Halbjahr

Valneva-Aktie gewinnt: Deutliches Umsatzwachstum im Halbjahr

Der Impfstoffhersteller Valneva hat im ersten Halbjahr 2025 seinen Umsatz kräftig gesteigert und die Jahresprognose bestätigt.

Der Gesamtumsatz kletterte im Jahresvergleich um 37,8 Prozent auf 97,6 Mio. Euro, der Produktumsatz um 33,3 Prozent auf 91 Mio. Euro, wie das in Frankreich ansässige Unternehmen am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich stand ein Verlust von 20,8 Mio. Euro, nach einem Nettogewinn von 34,0 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2024.

Im Vorjahreszeitraum hatte ein einmaliger Erlös aus dem Verkauf eines "Priority Review Vouchers" (PRV) das Ergebnis stark beeinflusst. Ein PRV ist ein von der US-Arzneimittelbehörde FDA vergebenes handelbares Recht, mit dem ein Unternehmen die Prüfzeit für einen Arzneimittel- oder Impfstoffzulassungsantrag verkürzen kann.

Mehr Umsatz mit Reiseimpstoffen

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im ersten Halbjahr bei minus 6,0 Mio. Euro nach plus 56,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Operativ profitierte Valneva von höheren Verkäufen seiner Reiseimpfstoffe Ixiaro, Dukoral und Ixchiq. Die liquiden Mittel lagen Ende Juni bei 161,3 Mio. Euro.

Für das Gesamtjahr erwartet Valneva weiterhin einen Produktumsatz zwischen 170 und 180 Mio. Euro und einen Gesamtumsatz von 180 bis 190 Mio. Euro. Das kommerzielle Geschäft soll dabei einen positiven Cashflow erzielen.

An der Euronext Paris klettert die Valneva-Aktie zeitweise um 5,47 Prozent auf 3,78 Euro.

ivn/kre

APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Amazon-Aktie stabil: Einige AGB-Klauseln bei Amazon Prime laut OGH-Urteil unzulässig
Intel-Aktie verteuert sich: Trump hebt Leistung des Unternehmenschefs hervor
D-Wave-Aktie steigt nach Bestätigung der Kaufempfehlung von Benchmark

Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com

Nachrichten zu Valnevamehr Nachrichten