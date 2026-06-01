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01.06.2026 06:31:29
Veljan Denison präsentierte Quartalsergebnisse
Veljan Denison stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,39 INR je Aktie vermeldet.
Veljan Denison hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 459,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 414,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 57,42 INR, nach 52,71 INR im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,56 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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