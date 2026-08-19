Veralto Corporation Registered Shs When-Issued Aktie

Veralto Corporation Registered Shs When-Issued für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ES7Q / ISIN: US92338C1036

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19.08.2026 14:17:18

Veralto To Acquire Cleanwater

(RTTNews) - Veralto (VLTO) has entered into a definitive agreement to acquire Cleanwater for $465 million. After considering estimated tax benefits, the net purchase price is approximately $452 million. The company expects the acquisition to be neutral to modestly accretive to adjusted earnings per share in 2027 and generate a return on invested capital at or above the weighted average cost of capital by year four.

Cleanwater is a provider of on-site hypochlorite disinfection, solids management and odor filtration technologies with an installed base of approximately 25,000 units across municipal drinking water, wastewater and industrial applications.

In pre-market trading on NYSE, Veralto shares are up 0.39 percent to $96.45.

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