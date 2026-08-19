Veralto Corporation Registered Shs When-Issued Aktie
WKN DE: A3ES7Q / ISIN: US92338C1036
|
19.08.2026 14:17:18
Veralto To Acquire Cleanwater
(RTTNews) - Veralto (VLTO) has entered into a definitive agreement to acquire Cleanwater for $465 million. After considering estimated tax benefits, the net purchase price is approximately $452 million. The company expects the acquisition to be neutral to modestly accretive to adjusted earnings per share in 2027 and generate a return on invested capital at or above the weighted average cost of capital by year four.
Cleanwater is a provider of on-site hypochlorite disinfection, solids management and odor filtration technologies with an installed base of approximately 25,000 units across municipal drinking water, wastewater and industrial applications.
In pre-market trading on NYSE, Veralto shares are up 0.39 percent to $96.45.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veralto Corporation Registered Shs When-Issued
|
27.07.26
|Ausblick: Veralto veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Veralto präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Veralto legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Veralto Corporation Registered Shs When-Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Veralto Corporation Registered Shs When-Issued
|85,46
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGrüne Vorzeichen an den Börsen in Fernost
Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Gewinne.