Verbund Aktie

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

Analysten-Einschätzung 10.10.2025 16:06:00

Verbund-Aktie fester: Erste Group hebt Empfehlung von "reduce" auf "hold"

Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für Verbund-Aktien von "Reduce" auf "Hold" angehoben.

Sein Kursziel für die Aktien des Stromkonzerns hat der zuständige Experten Petr Bartek gleichzeitig von 70,8 auf 64,4 Euro gesenkt. Als Mitgrund für die Kurszielsenkung nennt der Analyst die geplante Verlängerung des Energiekrisenbeitrags. Zum Vergleich: Am Freitag notieren Verbund-Aktien an der Wiener Börse zeitweise mit einem Plus von 1,09 Prozent bei 64,55 Euro.

Das aktuelle Aktienkursniveau antizipiert bereits die erwarteten Strompreisrückgänge, heißt es in der Analyse. Positive Impulse könnten hingegen von einer Erholung des Stromverbrauchs kommen.

Die Prognose der Erste-Analysten für den Gewinn je Aktie des Verbund im laufenden Geschäftsjahr liegt derzeit bei 4,42 Euro. Für die beiden Folgejahre erwarten sie einen Gewinn von 3,35 (2026) bzw. 3,44 Euro (2027) pro Aktie. Die Dividendenausschüttungen prognostiziere sie mit 2,21 (2025), 1,68 (2026) und 1,72 (2027) Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/lof

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

