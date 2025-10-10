Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
10.10.2025 16:06:00
Verbund-Aktie fester: Erste Group hebt Empfehlung von "reduce" auf "hold"
Das aktuelle Aktienkursniveau antizipiert bereits die erwarteten Strompreisrückgänge, heißt es in der Analyse. Positive Impulse könnten hingegen von einer Erholung des Stromverbrauchs kommen.
Die Prognose der Erste-Analysten für den Gewinn je Aktie des Verbund im laufenden Geschäftsjahr liegt derzeit bei 4,42 Euro. Für die beiden Folgejahre erwarten sie einen Gewinn von 3,35 (2026) bzw. 3,44 Euro (2027) pro Aktie. Die Dividendenausschüttungen prognostiziere sie mit 2,21 (2025), 1,68 (2026) und 1,72 (2027) Euro je Aktie.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
Analysen zu Verbund AGmehr Analysen
|14:01
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|22.07.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|24.04.25
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|01.04.25
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
