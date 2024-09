Verbund-Aktie: Raiffeisen Research kappt Verbund-Kursziel

Laut Analystin Teresa Schinwald hat die Verbund -Aktie seit dem Markttief im ersten Quartal ihre Erholung gegen Ende Mai gestoppt und bewegt sich seither in einer Bandbreite. Dies sei aus Sicht von Raiffeisen Research angesichts der gedämpften Dynamik der Strompreise, des langsamen Kapazitätsausbaus und des regulatorischen Gegenwinds gerechtfertigt.

Am Freitagnachmittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit plus 0,9 Prozent bei 76,50 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Research

