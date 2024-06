Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag

Heute ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,38 Prozent tiefer bei 4 981,50 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,343 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,464 Prozent tiefer bei 5 027,86 Punkten, nach 5 051,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 973,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 027,86 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 085,08 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 961,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 289,79 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,39 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (-0,13 Prozent auf 230,70 EUR), Eni (-0,14 Prozent auf 13,97 EUR), LOréal (-0,18 Prozent auf 454,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,18 Prozent auf 64,99 EUR) und Deutsche Telekom (-0,22 Prozent auf 22,54 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Air Liquide (-11,02 Prozent auf 166,35 EUR), VINCI (-5,72 Prozent auf 104,83 EUR), BNP Paribas (-4,89 Prozent auf 63,15 EUR), Saint-Gobain (-4,60 Prozent auf 76,03 EUR) und Kering (-2,67 Prozent auf 322,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 606 769 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 379,425 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,74 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

