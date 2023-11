Verluste in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell

Der SDAX zeigt sich am Dienstagmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag steht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,55 Prozent im Minus bei 12 703,24 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 105,145 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 732,24 Zählern und damit 0,324 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 773,67 Punkte).

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 12 736,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 675,81 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der SDAX mit 12 678,50 Punkten berechnet. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2023, einen Stand von 13 481,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, wurde der SDAX mit 11 690,60 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 5,12 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Zählern markiert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit 1&1 (+ 3,41 Prozent auf 16,98 EUR), IONOS (+ 2,24 Prozent auf 13,68 EUR), Klöckner (+ 2,13 Prozent auf 5,76 EUR), adesso SE (+ 1,87 Prozent auf 92,50 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,87 Prozent auf 2,07 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil KRONES (-2,59 Prozent auf 97,90 EUR), AUTO1 (-2,44 Prozent auf 6,23 EUR), PNE (-2,31 Prozent auf 12,68 EUR), thyssenkrupp nucera (-2,27 Prozent auf 14,65 EUR) und SGL Carbon SE (-2,24 Prozent auf 5,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 017 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 9,515 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX hat die TRATON-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die pbb-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

