Klöckner Aktie
|6,16EUR
|-0,12EUR
|-1,91%
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 7,30 auf 6,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisentwicklung des Stahlhändlers im zweiten Quartal sei vor dem Hintergrund der schwankenden Marktlage durchaus erfreulich gewesen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Beim operativen Gewinn (Ebitda) sei eine deutliche Verbesserung spürbar. Angesichts des angepassten Anblicks, der Dollar-Schwäche und anhaltender Herausforderungen am europäischen Stahlmarkt kürzte er aber seine Schätzungen./rob/mf/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
6,90 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,08 €
|
Abst. Kursziel*:
13,49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,01%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
