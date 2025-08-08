Klöckner Aktie
|6,17EUR
|0,01EUR
|0,16%
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer konkretisierten Ergebnisprognose von 10 auf 8 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Stahlhändler habe trotz eines herausfordernden Marktumfelds die operative Profitabilität verbessert und den strategischen Ausbau des höherwertigen Geschäfts weiter vorangetrieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das operative Ergebnis (Ebitda) und insbesondere das Nettoergebnis seien jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Als wesentlicher Belastungsfaktor habe sich erneut das Europageschäft erwiesen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Kaufen
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
6,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
6,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)mehr Nachrichten
|
07.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
06.08.25
|EQS-News: Klöckner & Co continues solid business performance in second quarter of 2025 despite volatile market environment (EQS Group)
|
06.08.25
|EQS-News: Klöckner & Co setzt solide Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2025 trotz volatilen Marktumfelds fort (EQS Group)
|
05.08.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
31.07.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
30.07.25
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)