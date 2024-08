Verluste in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Montagshandels zurück

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Um 09:11 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 18 310,50 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,760 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,054 Prozent leichter bei 18 312,51 Punkten in den Montagshandel, nach 18 322,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 18 299,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 321,64 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der DAX lag vor einem Monat, am 19.07.2024, bei 18 171,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der DAX auf 18 704,42 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 574,26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,19 Prozent aufwärts. Bei 18 892,92 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 2,07 Prozent auf 23,68 EUR), Bayer (+ 1,19 Prozent auf 29,35 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,98 Prozent auf 40,32 EUR), Continental (+ 0,91 Prozent auf 59,78 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,88 Prozent auf 96,10 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-3,95 Prozent auf 540,00 EUR), SAP SE (-0,75 Prozent auf 195,32 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,65 Prozent auf 136,68 EUR), MTU Aero Engines (-0,60 Prozent auf 266,70 EUR) und Hannover Rück (-0,24 Prozent auf 244,80 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 236 545 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,567 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,50 erwartet. Mit 8,93 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at