Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Am Abend herrschte in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 19 406,50 Punkten aus dem Handel.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 472,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 328,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, lag der LUS-DAX noch bei 18 864,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 547,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, bei 14 775,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 15,90 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19 678,00 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,27 Prozent auf 30,35 EUR), SAP SE (+ 1,58 Prozent auf 218,65 EUR), EON SE (+ 1,13 Prozent auf 12,93 EUR), BMW (+ 0,45 Prozent auf 75,56 EUR) und QIAGEN (+ 0,30 Prozent auf 39,07 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Zalando (-2,64 Prozent auf 28,73 EUR), Deutsche Börse (-1,98 Prozent auf 212,80 EUR), Merck (-1,98 Prozent auf 158,70 EUR), Continental (-1,87 Prozent auf 58,82 EUR) und adidas (-1,86 Prozent auf 216,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 12 754 210 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,492 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,77 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at