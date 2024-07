Verluste in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich

Am Montag verlor der MDAX via XETRA letztendlich 0,70 Prozent auf 25 547,88 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 252,652 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 25 726,34 Punkte an der Kurstafel, nach 25 728,13 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 746,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 487,86 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 861,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, wies der MDAX 27 136,68 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 27 015,19 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,81 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell TUI (+ 3,50 Prozent auf 6,74 EUR), Ströer SE (+ 2,46 Prozent auf 62,50 EUR), Befesa (+ 1,87 Prozent auf 32,70 EUR), Talanx (+ 1,76 Prozent auf 72,20 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,56 Prozent auf 136,70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Delivery Hero (-7,19 Prozent auf 19,50 EUR), K+S (-5,79 Prozent auf 11,80 EUR), AIXTRON SE (-3,28 Prozent auf 21,50 EUR), Aroundtown SA (-2,50 Prozent auf 1,99 EUR) und HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 35,22 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 998 543 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 18,321 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,62 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

